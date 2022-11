Dall’Argentina – Nella lista non ci dovrebbe essere il “Cholito”

Tra non molto stanno per iniziare i Mondiali in Qatar e c’è grande attesa visto la location e le tante favorite. Tra queste anche l’Argentina di coach Scaloni e secondo alcune indiscrezioni su Tyc Sport, nella lista dei 27 probabilmente non ci sarà il “Cholito” Simeone. Si attende solo l’ufficialità ma per Spalletti potrebbe avere nel ritiro in Turchia anche il bomber sudamericano.

Ecco la lista dei 27

Portieri

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Franco Armani

Difensori

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Cristian Romero

Germán Pezzella

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Marcos Acuña

Nicolás Tagliafico

Juan Foyth

Centrocampisti

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes (Juventus)

Alexis Mac Allister

Guido Rodríguez

Alejandro Gómez

Enzo Fernández

Exequiel Palacios

Attaccanti

Lionel Messi

Ángel Di María (Juventus)

Lautaro Martínez (Inter)

Julián Álvarez

Paulo Dybala (Roma)

Nicolás González (Fiorentina)

Joaquín Correa

Ángel Correa

