Cabrini: “Il Napoli non fa sconti a nessuno quest’anno. Atalanta? Non è più una sorpresa”

A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Antonio Cabrini, ex calciatore, tra le tante, di Atalanta e Juventus: “Ci sono alcuni ragazzi molto interessanti e sarebbe giusto lanciarli nella mischia in un campionato importante come la Serie A, ma è necessario tener conto del momento attuale della squadra. Inserirlo (Gaetano, ndr) in un momento come quello del Napoli è complicato schierarlo in campo. In un altro club, non nella stessa posizione degli azzurri, potrebbe trovare più spazio“. Sull’Atalanta: “Non è più una sorpresa, è ormai in pianta stabile nelle zone alte della classifica da anni. È un club con caratteristiche importanti, basate anche sull’operato svolto nel settore giovanile. Gasperini ha avuto la mano adeguata per condurre la Dea in Europa, anche se quest’anno lo scenario è diverso. Tuttavia, si sta lanciando bene a capofitto nel campionato. Nonostante la sconfitta con il Napoli, resterà una gatta da pelare sino alla fine del campionato per le rivali“. Sull’avversaria del Napoli negli ottavi di Champions: “Gli azzurri non devono avere timore di nessuno. L’avversario reale del Napoli è il Napoli stesso, il quale ha mollato e ceduto nel corso delle passate annate ad un certo punto della stagione, ma quest’anno la squadra sembra molto tosta, non fa sconti a nessun avversario. Ad oggi sono gli altri a dover temere il club azzurro“.

Fonte: IlSognoNelCuore.com