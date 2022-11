C. Marolda, giornalista: “E’ sempre meglio averlo in campo, ma a Bergamo non è cambiato…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista: “Kvara è sempre meglio averlo in campo, ma a Bergamo non è cambiato molto e questa è una splendida notizia per il Napoli. Non vale la pena forzarlo e rischiarlo contro l’Empoli e aspettarlo per l’Udinese. Questa squadra ha trovato le dinamiche giuste dentro e fuori dal campo, si diverte e questo è il segreto per molti successi. L’Empoli ci ricorda brutte cose, ma è vero anche che il Napoli è cambiato in meglio e i toscani non sono squadra che possono spaventare. L’Eintracht? Potendo scegliere, avremmo preferito solo il Brugge al suo posto. Per una volta tanto, il sorteggio non è stato sfortunato per il Napoli, che è un gruppo superiore a quello tedesca. È una squadra che segna molto, ma ne subisce moltissimi. Le altre? Usciamo da ogni scaramanzia: questo Napoli non può preoccuparsi delle vittorie di Lazio o Juventus, per quanto i bianconeri siano una squadra che non muore mai. Che il Napoli pensi a sé stesso e che siano gli altri a preoccuparsi degli azzurri”.

Fonte: Radio Punto Nuovo