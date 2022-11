C. Esposito, ex Empoli: “Non è un avversario semplice, ha sempre messo in difficoltà”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carmine Esposito, ex giocatore dell’Empoli: “L’Empoli non è un avversario semplice, al Maradona ha sempre messo in difficoltà il Napoli. Certo, gli azzurri non devono preoccuparsi di nessuno e in questo momento fa paura a tutti. Tra Serie A e Champions, il Napoli ha fatto vedere cose impressionanti. Ajax e Liverpool pensavano di fare un sol boccone degli azzurri e invece gli è andata malissimo. L’Eintracht sarà squadra tosta, ma il Napoli ha una mentalità vincente. L’ho sempre detto: questo sarebbe stato l’anno della rinascita degli azzurri e della consacrazione di Spalletti. Quest’anno è finalmente la sua squadra: ha in pugno tutto e tutti nel gruppo. Osimhen? Sta diventando il vero trascinatore di questa squadra, ha voglia di vincere con e per il Napoli e i suoi tifosi. È diventato l’idolo di questa piazza e lo hanno capito tutti. Il pacchetto attaccanti è clamoroso e nessuno si lamenta, questo è merito di Luciano. Tolto Haaland, Osimhen sarà un pezzo pregiato del prossimo mercato”.

Fonte: Radio Punto Nuovo