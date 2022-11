Budel: “Kvara si sta dimostrando un campione. Anguissa e Lobotka come Pirlo e Seedorf”

, programma radiofonico condotto in onda su, è intervenuto, ex calciatore dell’ed attuale cronista: “Credo che ilabbia pescato l’avversario più complicato.sono di un livello inferiore rispetto agli“. Sulla giornata di campionato appena conclusa: “Laè una squadra organizzata, può tenere la scia dei club al vertice del campionato. La, invece, non è ancora al top, non ha la stessa solidità degli altri club italiani. Per quanto concerne il, sono aumentate le aspettative dello scudetto dopo la vittoria con l’. Non mi aspettavo, tuttavia, un exploit della, la quale è stata brava a fare una gara di contenimento e ad emergere al momento giusto“. Su: “È da anni ormai che i toscani creano problemi alla formazione azzurra, ma credo che ilconosca le insidie della gara, il percorso è ormai già delineato. Anche se l’è una squadra forte, bisogna essere prudenti. Ildeve fare tesoro degli errori dello scorso anno“. Su: “Sta dimostrando di essere un campione, ha grandi margini di miglioramento, mapuò contare su tante alternative valide in panchina. Poche squadre hanno a disposizione questo materiale organico“. Su Lobotka : “Godono della stessa rilevanza di calciatori del passato come. Non sono giocatori facilmente sostituibili non soltanto per le loro. caratteristiche, ma anche per il ruolo nello spogliatoio. Nessuno può fare meglio dialattualmente, è il perno della formazione. Lo slovacco è perfettamente in correlazione con il resto della squadra, completa a livello di caratteristiche siasia. Dà i tempi adeguati alla squadra per giocare, è un grande regista“. Sulla partita dell’di domani: “Ha poco da perdere, giocherà a viso aperto la sua partita. Il, tuttavia, riesce a trovare sempre gli spazi adeguati per arrivare al gol, per questo non credo che i toscani si chiuderanno in difesa“.