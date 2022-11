Anche Mertens e Insigne, tifosi d’eccezione, esultano dopo la vittoria di Bergamo

Il Napoli sta facendo sognare, e lo sta facendo varcando i confini nostrani, con i migliaia di tifosi sparsi in tutto il mondo, anche tifosi d’eccezione, come Insigne e Mertens, il primo al Toronto, il secondo al Galatasaray, che anche da lontano hanno esultato dopo la vittoria di Bergamo, come scrive oggi Il Mattino.

A partire da Dries Mertens, la cui partenza tanti rimpianti ha suscitato a Napoi tra i nostalgici tifosi. Una storia d’amore mai interrotta, anzi rinsaldata anche a distanza. «What a night», che notte. Con tanto di foto degli ex compagni che vanno a festeggiare davanti ai loro tifosi. Ha scritto Mertens su Instagram dopo la vittoria di Bergamo contro l’Atalanta. Proprio lui che firmò lo storico blitz in Lombardia, per 1-0, nell’anno dei 91 punti, con tanto di squadra accolta in aeroporto in tardissima serata per festeggiare. Mertens ha anche giocato ieri nell’ormai suo Galatasaray, in una partita vinta 2-1 conto il Besiktas nel derby di Istanbul (non andando a segno).