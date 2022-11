Allegri: “Il Napoli sta facendo cose straordinarie, ma dopo la sosta non so cosa succederà”

Il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria di ieri sera sull’Inter.

Dieci punti sono tanti o troppi per pensare allo Scudetto?

“In questo momento bisogna vedere chi sta davanti: siamo a due punti dal quarto posto, il campionato è ancora lunga. Il Napoli sta facendo cose straordinarie, ma dopo la sosta non so cosa succederà. L’obiettivo è fare il massimo. Ma sappiamo che ci sono squadre importanti. Non dobbiamo pensare che con la vittoria di stasera si siano risolti tutti i problemi, bisogna migliorare altre situazioni, recuperare altri giocatori e pensare un passettino alla volta“.