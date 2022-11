A. Polverosi, giornalista CdS: “Sono la più bella squadra ed in forma in Europa”

In diretta a Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport: “È il Napoli la squadra più bella e in forma in Europa al momento, è difficile anche trovare altri spunti dai soliti che ormai stiamo decantando da anni. Spalletti sta toccando il culmine della propria carriera, seppur abbia già fatto vedere cose eccelse. Osimhen per tutti è l’attaccante della profondità, ma quando sale di testa è qualcosa di incredibile. A Bergamo è stato impressionante. La gara contro l’Empoli non è mai una gara banale visti i tanti doppi ex. L’unica speranza che ha la formazione di Zanetti è quella di replicare la gara dello scorso anno: indovinare un solo tiro verso la porta e sperare nei tanti errori del Napoli, così da portare a casa la partita… Questo è un Empoli molto indebolito rispetto allo scorso anno, sono stati ceduti tutti i punti forti e in ascesa del club. Zanetti però sta facendo un ottimo lavoro. L’assenza di Kvaratskhelia? Sarà un pensiero in meno per Zanetti, ma se mette Raspadori o chi altro sulla sinistra non cambia molto (ride ndr)… Anche Elmas, che ha dimostrato di essere fondamentale e non certo finito ai margini. A destra l’Empoli fa un po’ fatica, ma in generale non è una squadra che può reggere l’urto del Napoli. Kvara è destinato a diventare uno dei grandi di questo decennio, comunque”.

Fonte: Radio Punto Nuovo