A. Budel, ex Empoli: “Sa tenere tutti sulla corda, nella gestione è un fenomeno”

In diretta a Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Budel, ex giocatore dell’Empoli: “Il Napoli è talmente forte che può far a meno anche di un calciatore fortissimo come Kvaratskhelia. Negli scontri diretti è sempre stato preciso, ma contro le piccole ha sofferto. Bisogna imparare da questi errori. Ecco l’Empoli domani verrà al Maradona con pochissimo da perdere e nasconde delle grandi insidie. Spalletti sa tenere tutti sulla corda però, lui nel gestire il gruppo è fenomeno. Far sentire tutti importanti è una delle sue qualità, poi anche i risultati lo stanno aiutando a tenere il morale alto. Questo Napoli è davvero un suo capolavoro, può essere il culmine della sua carriera. Più di tanti altri allenatori, sta facendo svoltare questa squadra e questa piazza con una mentalità davvero vincente. E’ vero che verso marzo arriva sempre un calo, ma non credo che quest’anno commetterà quest’errore”.

Fonte: Radio Punto Nuovo