A. Barbano, CdS: “Vale mezza squadra, ha voglia matta quando gioca”

In diretta a Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport: “L’Eintracht? Poteva andare peggio… Il Napoli non deve avere avversari che spaventano. Liverpool lo dimostra ampiamente, questa è una squadra che anche quando perde domina. Da quella sconfitta bisogna fare tesoro e avere ancora più coscienza della qualità dei propri mezzi. Contro l’Atalanta, il Napoli ha dimostrato di poter fare a meno di Kvara, per quanto la sua assenza sia stata pesante. Nessuna squadra ha un’attrezzatura tale come quella del Napoli. Tutte le riserve che entrano si rivelano all’altezza e questa è la vera forza del gruppo di Spalletti. Osimhen? E’ un giocatore che vale mezza squadra. Ha una voglia matta quando gioca, nessuno ha la sua fame in Serie A. L’assist sul gol di Elmas è clamoroso, come ha voluto a tutti i costi superare Demiral… Le altre? Il vero avversario del Napoli è il Milan, per qualità di uomini e di gioco. Il campionato però è ancora lunghissimo e nulla è detto. Spero solo che questo scarto resti in piedi a lungo. Non sappiamo poi se la sosta sarà utile al Napoli o meno, possiamo solo pregare che sarà così…”

Fonte: Radio Punto Nuovo