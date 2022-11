9 gol su 32 arrivano dalla panchina: il Napoli ha finalmente una rosa profonda

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha dedicato un estratto al Napoli e alla varietà di marcatori nella rosa azzurra. Da Victor Osimhen al Cholito Simeone: mai come quest’anno Luciano Spalletti può contare su una rosa all’altezza e completa in ogni reparto.

Di seguito l’estratto del quotidiano:

In campionato, ventitré gol li hanno realizzati i titolari però gli altri nove li hanno costruiti, in silenzio, i panchinari, che non mugugnano ma segnano: è chiaro che c’è abbondanza, che non è semplice per un allenatore scegliere, e dunque. A Cremona, l’episodio più lampante, quando Simeone, Lozano e Olivera hanno sistemato una partita improvvisamente complicata. Simeone è uno specialista della materia, con quell’istinto del killer che non dorme mai: contro il Liverpool scoppiò in lacrime, era entrato da una manciata di secondi e già poteva correre ad abbracciare il vento e la gioia per un un gol in Champions. Ma anche a San Siro, stadio fuori dal comune, al «cholito» è bastato un fazzolettino di partita: cross di Mario Rui, torsione e poi corsa.

