Il Napoli, dopo il successo ottenuto a Bergamo per 1-2 contro l’Atalanta, torna ad allenarsi al “Training Center Konami di Castel Volturno”, in vista del match di martedì alle ore 18,30 contro l’Empoli al “Maradona”. Chi è sceso in campo contro gli oroboci ha svolto lavoro di scarico in palestra. Il resto del gruppo si sono allenati sul campo 3 tra sessione di attivazione e lavoro tecnico-tattico.

Terapie per Kvaratskelia

Terapie e palestra per Rrahmani.

