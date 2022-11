Spalletti le indovina tutte e mette d’accordo tutti: voti

Tutti si aspettano Raspadori e lui, Spalletti, sceglie Elmas. E la scelta è lucida, consapevole,

vincente. Non è l’unico merito. Sta insegnando alla squadra a leggere i momenti, oltrea a tenere tutti

sulla corda e tutti pronti. A Bergamo la vince lui, senza dubbio. I giudizi de Il Mattino e del Corriere

dello Sport:

8 Spalletti (Mattino)

Indovina tutte le mosse, lucidità di scelte e capacità di trasferire calma alla squadra in tutti i momenti, quando è in svantaggio e nel finale per frenare gli ultimi assalti dell’Atalanta. Al posto dell’indisponibile Kvarastkhelia schiera Elmas che segna il gol del 2-1 ed è tra i migliori in campo. Perfetta la lettura di tutti i momenti de match, bravissimo a tenere tutti al top della condizione fisica e mentale.

Spalletti (CdS) 7,5 – E nove: in una serata (anche) di sofferenza, arricchita dall’intelligenza nella fase passiva, contro un’avversaria di spessore tattico.