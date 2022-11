SERIE B FEMMINILE RISULTATI – Il Cesena batte l’ex capolista Napoli. Bene Lazio e Chievo Verona

Questa domenica c’era grande attesa per il big-match in serie B femminile tra il Cesena e il Napoli e il successo va alle ragazze di mister Ardito per 2-1. Ne approfitta la Lazio Women che vince per 4-0 la Torres. Netto successo esterno del Chievo Verona Women contro il Genoa per 0-5 e il Ravenna sconfigge il Brescia per 2-1.

Factory della Comunicazione

Risultati serie B femminile

Cesena Fc-Napoli femminile 2-1

Lazio Women-Torres 4-0

Genoa-Chievo Verona Women 0-5

San Marino-Apulia 1-0

Tavagnacco-Trento 0-0

Ravenna Women-Brescia 2-1