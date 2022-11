Con un gol per tempo la Fiorentina supera la Samp a Marassi. Apre Bonaventura dopo nemmeno 4’, poi Kouamé si divora il raddoppio servito davanti alla porta da Ikoné. Nel secondo tempo Milenkovic di testa fa 2-0. I viola, alla quarta vittoria di fila (due in campionato e due in Conference) salgono all’11° posto; la Samp resta in zona retrocessione, penultima. Sky Sport

SAMPDORIA-FIORENTINA 0-2, IL TABELLINO

Sampdoria (3-5-2): Audero; Ferrari (66′ Vieira), Colley, Amione (37′ Murillo); Bereszynski, Leris, Villar (66′ Quagliarella), Djuricic, Augello (71′ Murru); Montevago (46′ Gabbiadini), Caputo. All. Strankovic

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Martinez Quarta (46′ Igor), Biraghi; Mandragora (84′ Barak), Duncan (66′ Amrabat); Ikoné, Bonaventura, Kouamé (84′ Saponara); Jovic (46′ Cabral). All. Italiano

Arbitro: Livio Marinelli

Gol: 4′ Bonaventura, 58′ Milenkovic

Assist: Dodô (F, 0-1), Mandragora (F, 0-2)

Ammoniti: Leris

Espulsi: nessuno