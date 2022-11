SERIE A – Monza-Hellas Verona 2-0, il tabellino

Una bella giocata di Ciurria sulla destra termina con un cross in area del Verona che viene raccolto da Carlos Augusto. Destro in corsa e vantaggio del Monza. Il raddoppio è realizzato quasi allo scadere da Colpani su assist di Petagna. Il Verona ha perso nel primo tempo per infortunio il capitano Faraoni e poi Magnai per espulsione dopo un fallo da ultimo uomo ai danni di Dany Mota. Serio infortunio per Sensi uscito nel finale. Sky Sport

MONZA-HELLAS VERONA 2-0. IL TABELLINO

68′ Carlos Augusto; 90′ Petagna

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon (62′ Antov), Caldirola, Izzo; Ciurria, Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Pessina (86′ Colpani), Caprari (62′ Petagna); Mota (93′ Vignato). A disposizione: Cragno, Donati, Carboni, Machin, Barberis, Valoti, Ranocchia, D’Alessandro, Gytkjaer. Allenatore: Palladino

Verona (3-4-2-1): Montipò; Tameze, Magnani, Gunter; Faraoni (18′ Lasagna), Hongla, Veloso (59′ Sulemana), Lazovic (59′ Doig); Depaoli, Kallon (46′ Terraciano); Henry (75′ Verdi). A disposizione: Chiesa, Berardi, Perilli, Cabal, Doig, Praszelik, Djuric. Allenatore: Bocchetti

Arbitro: Cosso (sez. Reggio Calabria)

VAR: Abbattista

Ammoniti: Izzo (M), Marlon (M), Gunter (V), Bocchetti (V, dalla panchina), Carlos Augusto (M)

Espulsi: Magnani (V)