SERIE A – Bologna-Torino 2-1: terza vittoria di fila per Thiago Motta

Bologna–Torino inizia subito con un brivido per la porta della squadra ospite che fa entrare subito in partita Milinkovic-Savic, mentre fuori dalla stessa ci finisce subito Pellegri, costretto al cambio dopo soli 4 minuti. Le squadre si studiano molto e provano a sfruttare le fasce, ma è la squadra granata a portarsi in vantaggio: il portiere serbo lancia in profondità Miranchuk che mette il corpo davanti Lucumì, che frana su di lui. L’arbitro non ha dubbi, calcio di rigore: Lukic si presenta dal dischetto e non sbaglia. Il Bologna si riversa subito in avanti, ma la manovra è molto confusa e Arnautovic si trova spesso solo a lottare contro tutta la difesa granata. Nella ripresa il Bologna fatica a trovare spazi in attacco e gli errori in impostazione rischiano di mettere il Torino davanti alla porta, che non riesce a sfruttare le occasioni anche potenziali. A rianimare i felsinei è l’ingresso di Orsolini, che con le sue discese sulla fascia riesce a trovare Vignato in area che chiama Milinkovic-Savic al grande intervento. Proprio il duo Vignato-Orsolini confeziona il pareggio: cross dalla trequarti perfetto del talentino italiano, che pesca il movimento a tagliare in area del numero 7 che non sbaglia. Il Torino accusa il colpo e il Bologna affonda con Posch trovando il vantaggio e ribaltando tutto. Il Bologna gestisce senza problemi il vantaggio fino al fischio finale.

Factory della Comunicazione

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso (46′ Lykogiannis); Medel, Ferguson (58′ Soriano); Aebischer (58′ Orsolini), Dominguez (87′ Schouten), Barrow (46′ Vignato); Arnautovic.

A disposizione

Bardi, Bagnolini, Sosa, Moro, Orsolini, Sansone, Zirkzee, Soriano, Lykogiannis, De Silvestri, Schouten, Vignato.

Allenatore: Thiago Motta

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno (81′ Rodriguez); Singo (81′ Seck), Lukic, Ricci, Lazaro (66′ Vojvoda); Vlasic (66′ Radonjic), Miranchuk; Pellegri (4′ Karamoh).

A disposizione

Berisha, Fiorenza, Bayeye, Zima, Karamoh, Rodriguez, Ilkhan, Adopo, Seck, Vojvoda, Garbett, Radonjic.

Allenatore: Juric

Arbitro: Giua

Note: Ammoniti: Lucumì (B), Milinkovic-Savic, Ricci, Vojvoda (T), Skorupski Recupero: 4′ (pt), 6′ (st).