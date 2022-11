Serie A, 13°giornata: Il derby capitolino deciso da una rete!

Pochi minuti ed i giallorossi creano la prima occasione della gara con Abraham con un tiro all’angolino, ma il portiere respinge. Pochi minuti dopo ci prova Zaniolo, ma la sua conclusione esce davvero di poco. Ma è alla mezz’ora che si sblocca la gara, ma sponda biancoceleste. Pedro serve in area Felipe Anderson il quale supera il portiere con la palla indirizzata all ‘angolino. La Roma tenta subito la via del pari, ma il tiro di Zaniolo si ferma sulla traversa. Sul finire di primo tempo chance per Pedro, ma tiro centrale e Rui Patricio neutralizza. Nella ripresa sempre Zaniolo prova a rendersi pericoloso, arriva sotto porta ma la sua idea è annullata dal portiere. La Lazio la vuole chiudere con Felipe Anderson con un tiro dalla distanza ma l’estremo difensore giallorosso respinge. La partita si blocca con poca lucidità da ambo le parti. La Lazio gestisce il vantaggio e dopo otto minuti di recupero arriva il triplice fischio. I biancocelesti salgono così a 27 punti e agganciano l’Atalanta al terzo posto.