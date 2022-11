PRIMAVERA 1 – Hellas Verona-Napoli 1-0, azzurri opachi e scaligeri più “determinati”

Questo pomeriggio al “Sinergy Center” si è giocata la sfida tra l’Hellas Verona e il Napoli per il campionato Primavera. Nel primo tempo da segnalare l’occasione per gli scaligeri con Schirone e parata di Boffelli. Per gli azzurrini invece il tiro di Rossi e parata di Boseggia. Ad inizio ripresa padroni di casa in dieci per il rosso diretto a Bragantini. Nonostante ciò, gli ospiti non incidono e l’Hellas Verona spinge. Nel finale arriva il rigore per il mani di Hysaj e dal dischetto non sbaglia Caia. Una brutta prova per il Napoli che ha fatto davvero poco, mentre la squadra di Sammarco ci ha messo più cattiveria ed ha meritato il successo.

Marcatori: 84′ rig. Caia (H).

Hellas Verona: Boseggia, Signorini, El Wafi, Calabrese, Schirone, Caia (90′ Rihai), Florio (77′ Cazzadori), Bernardi, Gomez, Bragantini, Cisse (58′ Minnocci). A disposizione: Marchetti, Toniolo, Piantedosi, Patanè, Larsen, Matyjewicz, Camara, Verzini, Ebenguè, Dentale, Nwanege. Allenatore: Paolo Sammarco.

Napoli: Boffelli, Barba, Obaretin, Gioielli, Acampa (87′ Russo), Iaccarino (87′ Pesce), Spavone, Hysaj, Rossi, Marranzino (70′ De Pasquale), Gningue (70′ Boni). A disposizione: Turi, Giannini, Pontillo, Alastuey, D’Avino, Sahli. Allenatore: Nicolò Frustalupi.

Arbitro: Sig. Sacchi di Macerata.