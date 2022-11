Napoli-Empoli, in vendita i biglietti del settore ospiti

Sono in vendita i tagliandi del settore ospiti dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per la gara Napoli-Empoli, gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A TIM 2022/23 che si disputerà martedì 8 novembre 2022 alle ore 18.30.

I tagliandi saranno disponibili nei punti vendita abilitati Ticketone della regione Toscana e online su https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215 al € 35,00 (34+1; non sono previsti biglietti a tariffa ridotta) solo per i possessori della Fidelity card Empoli Member. Ad Empoli i Punti Vendita VivaTicket attivi saranno Unione Clubs Azzurri (Via della Maratona, 2), Tabaccheria Bianconi (Via Tosco Romagnola Sud, 96) e L’Angolo del Fumatore (Via del Giglio, 85)

Si ricorda che non sarà consentito il cambio utilizzatore e che la vendita terminerà inderogabilmente lunedì 7 novembre alle ore 19.00 e che i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Napoli se sprovvisti di tagliando.

SSC Napoli informa che prima di procedere all’acquisto online, il tifoso dovrà collegarsi al seguente link (https://sport.ticketone.it/post-order) per autorizzare la tessera al circuito Ticketone, quindi cliccare su ACCEDI nel campo AUTORIZZAZIONE TESSERE, riempire tutti i campi di seguito riportati e quindi cliccare su INVIA RICHIESTA. Una volta autorizzata la tessera gli verrà restituito un codice nel formato GG/MM/AA (data di nascita) che sarà il suo codice associato alla tessera; si potrà poi andare sull’evento e procedere all’acquisto inserendo il numero della tessera e il codice GG/MM/AA quando richiesto.

