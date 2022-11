MOTO GP – Pecco Bagnaia e Ducati Campioni del Mondo

Questo pomeriggio la Moto Gp era in trepidante attesa per la gara della Comunità di Valencia. Pecco Bagnaia doveva arrivare quattordicesimo per essere certo di vincere il mondiale. Alla fine il pilota italiano arriva nono, mentre il suo rivale Quartararo arriva quinto. Bagnaia e la Ducati dunque sono campioni del mondo e non accadeva dai tempi di Giacomo Agostini in un binomio tutto italiano

I distacchi a 5 giri dall’arrivo

1 A. RINS 33:18.050

2 J. MARTIN +0.885

3 J. MILLER +0.998

4 B. BINDER +1.163

5 F. QUARTARARO +1.790

6 M. OLIVEIRA +7.390

7 L. MARINI +8.368

8 E. BASTIANINI +10.266

9 F. BAGNAIA +10.925

10 F. MORBIDELLI +12.475

La Redazione