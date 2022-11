Maradona – A Buenos Aires nasce il Club Social Napoles

Si rafforza sempre più il legame tra l’Argentina e Napoli nel segno di Maradona, il Capitano di due popoli, l’eroe del Mondiale della Albiceleste e degli scudetti e della Coppa Uefa degli azzurri. Nel quartiere La Boca di Buenos Aires, quello dell’altra squadra che era tanto cara a Diego, è nato il Club Social Nápoles, per offrire uno spazio di ritrovo e aggregazione del quartiere e per il quartiere. «Il sogno è diventato una solida realtà», spiegano gli organizzatori dell’inaugurazione che si è tenuta nel week-end 29-30 ottobre, in onore del Pibe nato il 30 ottobre di sessantadue anni fa. Mille i partecipanti alla festa per questo spazio aperto che ha attività sportive, educative, sociali e anche laboratori orientati al lavoro. Tomas Lerner, uno dei fondatori del Club Social Napoles, ha spiegato: «Non si può costruire un quartiere se non diamo una mano a chi ne ha bisogno. Cerchiamo la partecipazione di tutti. Fare politica significa solidarietà: venire a dare una lezione di calcio, portare avanti un laboratorio, tenere aperto il locale per dare uno spazio ai bambini del quartiere affinché sentano davvero loro questo luogo. Questa comunità è meravigliosa, ma serve continuare a svilupparla con la collaborazione di tutti. Il club è la dimostrazione che si può realizzare un grande progetto in onore di Diego ricordando la felicità che ha saputo darci».

Factory della Comunicazione

In Avenida Rocha 915 il Club Social Napoles è già una realtà, con le immagini di Maradona dovunque, anche con la maglia del Napoli. Gli organizzatori di questa casa vorrebbero stabilire un collegamento sociale sempre più forte con Napoli.