La moviola di Edmondo Pinna: “Mariani, rigore con OFR: perché la fuga finale?”

Peccato per l’OFR, forse avrebbe dovuto coglierlo lui in campo: ma non è da buttare la partita di Mariani (Il Cds vota 5,5), anzi: gara difficile, condotta con buona presenza. La rovina nel finale: doveva dare un minuto in più di recupero, andarsene in quel modo dal campo non è da arbitro, figurarsi da internazionale. Buona la collaborazione con i due assistenti, Cecconi e Bercigli: se pensate a Meli-Peretti al derby di Roma e Carbone-Giallatini a Juve-Inter (questi ultimi due andranno al Mondiale con Orsato), sono i migliori che Rocchi ha su piazza.

RIGORE E VAR

OFR per Mariani, sfuggito il braccio destro (largo) di Osimhen sul colpo di testa di Toloi: vero, l’attaccante azzurro fa per tirarlo dietro la schiena, ma parte largo e per questo è punibile.

REGOLARE

Ok la rete di Osimhen: lo tiene in gioco Maehle al momento del cross di Zielinski.

NIENTE FALLO

Duello ruvido ma non punibile fra Osimhen e Demiral nell’azione che ha portato alla rete decisiva di Elmas .

NON PUNIBILE

Colpo di Hateboer, pallone sul braccio destro di Olivera, al corpo: non punibile.

VAR: Irrati 6.5 – Corretta la chiamata sul rigore per l’Atalanta.

