La coppia Juan Jesus-Kim, ennesima conferma in difesa

Uno dei segreti di questo Napoli è rappresentato dalla straordinaria solidità difensiva: Juan Jesus a Bergamo a giocato in coppia con Kim, confermata l’affidabilità del tandem centrali. «Kim? Molto divertente, soprattutto ora che sta imparando l’italiano. A volte lo senti urlare sulle palle ferme Finitooo o Mamma mia. Un ragazzo d’oro e un guerriero che non molla mai». Un’altra prestazione attenta, concreta, efficace: Juan Jesus è uno dei più esperti del gruppo azzurro e il suo feeling era straordinario con Spalletti già ai tempi della Roma e si sta confermando a Napoli. «Abbiamo fatto il nostro dovere, quello di portare i tre punti a casa. Siamo a novembre e fare i conti adesso è presto ma siamo sulla strada giusta, poi vedremo a aprile maggio. Il gruppo è la nostra forza, chi entra fa bene, come Elmas che ci ha fatto vincere la partita» e ha concluso. «Io il mio l’ho sempre fatto e ringrazio il Napoli per l’opportunità e la fiducia che mi ha dato. La sosta ci spaventa? No, fa anche bene perchè riposiamo anche con la testa. Quando torneremo in campo partiremo subito a mille». Il Mattino

Factory della Comunicazione