Kim, auto rubata alla moglie e Kvara cambia casa

Dopo Kvaratskhelia è toccato a Kim. Due giorni dopo l’intrusione dei ladri nella casa di Khvicha, nelle prime ore di ieri è stata rubata anche l’automobile della signora Ahn, moglie del difensore coreano. L’auto, una Fiat 500, era parcheggiata nei pressi della loro abitazione: la coppia occupa l’appartamento che fu di Albiol e poi di Koulibaly in un elegante stabile di Posillipo. Il furto è stato denunciato al Commissariato di zona e le indagini sono in corso: gli inquirenti puntano a capire se si tratta di una casualità, considerando la sequenza ravvicinata, oppure di un preciso disegno criminoso.

Factory della Comunicazione

KVARA. Nel frattempo Kvara, non convocato per Bergamo a causa di una lombalgia acuta, ha deciso di lasciare la casa di Cuma: riflessioni concluse, si trasferirà in città. A lui fu sottratta una Mini Countryman, ritrovata poi qualche ora dopo in provincia di Caserta.

Fonte: CdS