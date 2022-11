Il Napoli non perde un colpo, nemmeno sul mercato

Il Napoli è inarrestabile, sia in campionato che in Europa gli azzurri continuano a far divertire per il bel calcio espresso. Ma la dirigenza azzurra è sempre allerta, e presente in materia mercato, in questo caso gli obiettivi sono due. Qualità made in Empoli. Baldanzi ha trovato ieri il suo secondo gol in serie A. Un colpo da futsal che ha regalato 3 punti pesanti ai toscani nella sfida con il Sassuolo. E che ha convinto ancora di più il Napoli del valore di questo trequartista mancino classe 2003. Tommaso è un profilo sul quale Giuntoli sarà molto attento anche nei prossimi mesi. Un anno più grande e, forse, più pronto rispetto a Baldanzi: Samardžic è un altro osservato speciale del club azzurro. Sottil gli ha affidato le chiavi del centrocampo dell’Udinese con ottimi risultati. Un pour parler tra i club c’è già stato ma la valutazione da oltre 20 milioni può rappresentare un ostacolo. Cm.com

