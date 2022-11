Il centrocampo – Palleggio, verticalità, copertura: tutto orchestrato da Lobotka

Palleggio, verticalità e contemporaneamente copertura. Il tutto unito a classe e tecnica. Il centrocampo azzurro è ormai, non solo a Bergamo, una garanzia. Il tutto orchestrato da Lobotka. Il Mattino giudica così la mediana azzurra:

6,5 Anguissa

Partita dopo partita cresce sempre di più, si rivede sradicare palloni a centrocampo e portarli in avanti, provvidenziali i suoi movimenti in verticale per allungare lo schieramento difensivo dell’Atalanta e riuscendo a passare in mezzo per poi lanciare Osimhen. Contributo prezioso anche sui colpi di testa difensivi.

7,5 Lobotka

Esibisce la consueta qualità di palleggio e la naturalezza nel far girare la squadra intorno a lui. Cerca di contenerlo in prima battuta Pasalic e partecipa anche Koopmeiners al lavoro di copertura, anche se i nerazzurri più che a pressare alto preferiscono attenderlo più basso: solita calamita inesauribile di palloni.

6,5 Zielinski

Un gran numero sul gol dell’1-1, riceve palla corta da Elmas su calcio d’angolo, ondeggia con il pallone tra i piedi e serve in maniera perfetta a Osimhen. Mostra subito vivacità il polacco, dettando il passaggio ai compagni e andando via con i cambi di direzione. Errore pericoloso in uscita, cala d’intensità alla distanza.