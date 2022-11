Il CdS vota Osimhen, l’uomo della galassia

E’ stato lui, Victor Osimhen, a procurare all’Atalanta il rigore trasformato in gol per il momentaneo vantaggio dei bergamaschi, ieri al Gewiss Stadium, contro il Napoli. Ma dopo poco, lo tesso nigeriano ha pareggiato i conti. Il Corriere dello Sport dà i voti all’attacco azzurro.

Osimhen 7,5 – Appartiene ad una galassia sconosciuta: il gol di stacco è un terzo tempo monumentale, lo strappo per aprire ad Elmas è devastante. E così si fa perdonare il rigore.

Lozano 6 – Le scelte, alla fine, le sbaglia, ma non rinuncia ad uno scatto neanche sotto tortura.

Elmas 7 – La sorpresa non è vederlo in campo ma osservare come lasci sfilare il traversone di Osi, come faccia “sedere” Hateboer, come si inventi una mossa alla Kvara.