Gasperini attacca: “Mariani? Ha perso la barra della partita. Contro il Napoli abbiamo più certezze”

Dopo partita elettrico per certe decisioni lungo i 90’ («penso che nel finale Mariani abbia perso un po’ la barra della partita», ha detto Gasp), non poco rammarico per la sconfitta, ma nello stesso tempo soddisfazione per l’ottima prestazione e per avere tenuto il Napoli fino alla fine in fibrillazione.

Il primo ad arrivare al microfono è Toloi: «Scoccia sempre perdere, sia chiaro, però quanto abbiamo costruito contro il Napoli conferma la nostra classifica, la nostra caratura. Credo di non esagerare dicendo che la serata ci dà morale e certezze sul nostro potenziale».

Il volto e l’espressione di Gasperini non sono da meno: «Abbiamo perso contro un avversario forte e deciso a vincere, ma al di là del risultato sono più che mai soddisfatto della prestazione. E’ stata assai convincente, offrendoci la certezza che l’attuale classifica può essere mantenuta fino alla fine. Abbiamo le idee più chiare e soprattutto la convinzione di appartenere al gruppo delle migliori. Anche perché i ragazzi stanno crescendo match dopo match, i nuovi migliorano con costanza e stanno entrando nella chimica del gruppo con entusiasmo. Ovvio che per proseguire su questa strada non guardiamo alla classifica, ai risultati, ai record, ma viviamo la nostra avventura domenica dopo domenica. Ho infatti la fortuna di avere giocatori molto seri e professionali. Il vivere alla giornata non è uno spot, ma la nostra realtà. Cosa dobbiamo migliorare? La qualità individuale e di squadra e cancellare certe sbavature in fase difensiva».

Fonte: CdS