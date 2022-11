Fallo da rigore, gol e assist: a Bergamo fa tutto Osimhen

In un’ora e mezza di abbagliante bellezza, in una partita piena di trappole che Gasperini e Spalletti si sono sistemati in ogni zona del campo, il valore aggiunto – tanto per non cambiare – si chiama Victor Osimhen, quella sua spavalderia, in realtà è incontrollabile esuberanza, che gli serve per “cancellare” il rigore procurato e ribaltare la partita a modo suo, staccando fino in cielo per il pareggio, travolgendo chiunque, come un’onda anomala ingovernabile, sul raddoppio di Elmas”.

Fonte: Corriere dello Sport