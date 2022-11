Elijf Elmas: “Spalletti? Importante la sua fiducia dopo un periodo difficile”

Elif il prescelto da Spalletti per sostituire l’infortunato Kvaratskhelia a sinistra ma anche uno che quando vede l’Atalanta, evidentemente, si esalta: al Gewiss aveva già segnato nel campionato precedente, il 3-1. «Sono felice. Molto», dice. «Prendiamo tre punti importanti, siamo sulla strada giusta, ma è ancora lunga e dobbiamo fare tanto». Poi, chiarimento per quel social post ironico sulla sua frequente permanenza in panchina: «Era solo una battuta, non faccio mai polemiche: quando la squadra vince sono sempre contento anche in panchina». Meglio il campo, però. Vero? «Dopo un momento difficile è bello che Spalletti mi abbia dato fiducia: ero un po’ stressato perché non giocavo da un po’, ma sono sempre pronto e darò il massimo fino alla fine».

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS