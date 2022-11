“El Nacional” scrive di rumors su Jordi Alba ma il Napoli è coperto in quella zona

Il Napoli su Jordi Alba? Sì, secondo quanto riportato da El Nacional, quotidiano catalano che segue da molto vicino gli affari del Barcellona: i blaugrana sono pronti a svendere il proprio terzino dopo l’addio di Pique già programmato, c’è voglia di cambiare e di alleggerire il monte ingaggi e anche per questo lo spagnolo è stato messo sul mercato già da diversi mesi. Secondo El Nacional, Jordi Alba avrebbe avuto contatti con il Napoli di Luciano Spalletti nelle scorse settimane per un passaggio in Italia che potrebbe concretizzarsi poi già a gennaio. Un’idea di mercato, però, che sembra alquanto bizzarra: proprio in questa stagione, infatti, il Napoli è ben coperto in quella zona di campo con Mario Rui e Olivera, arrivato pochi mesi fa, e sembra improbabile che vada a cercare nuovi elementi nel ruolo seppur di esperienza come Jordi Alba. Fonte: mattino.it