CdS – Meret e Olivera i migliori della difesa azzurra

Il Napoli ha battuto l’Atalanta ieri al Gewiss Stadium per 1-2, confermandosi al primo posto in classifica e staccando i bergamaschi di altri tre punti. Il Corriere dello Sport dà i voti alla difesa, dove spiccano due 7, uno per Meret ed uno per Olivera.

Factory della Comunicazione

Meret 7 – Al 3’ è già in partita, su Hoijlund, al quale strozza la felicità sbattendogli la porta in faccia. Il prodigio è su Maehle (9’), roba da palati fini.

Di Lorenzo 6 – Stavolta c’è la sudare, e parecchio, perché Lookman viaggia su velocità (quasi) disumane.

Kim 6,5 – Ha la regia del settore, chiama la linea e va al frontale con chi attacca centralmente, Quando si immola su Malinvoskyi fa urlare chiunque.

Juan Jesus 6,5 – Scopre che Hojlund, 19 anni, ha malizie pari alle sue, 31 anni. Ma l’esperienza aiuta, eh.

Olivera 7 – Per un bel po’ fa sgolare Spalletti, perché sta basso e lascia campo ad Hateboer. Poi sente e traduce il pensiero dell’allenatore, attaccando, dando la sensazione della sua potenza atletica.