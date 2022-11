CdS – Il centrocampo ruota intorno a Lobotka, sempre più indispensabile

Il Napoli ha battuto anche l’Atalanta di Gasperini, ieri al Gewiss Stadium di Bergamo per 1-2, confermandosi primo in classifica. Il Corriere dello Sport dà i voti al centrocampo azzurro.

Anguissa 6,5 – Il tacco al 6’ in area sua basterebbe, ma non si può. Spalanca il campo a Osimhen per il 2-1, danza sul pallone e costringe Ederson a porsi mille domande, una su tutte: come si ferma uno così? Con la stanchezza della ripresa.

Lobotka 7 – La presenza di Pasalic diventa un’ombra solo per spiccioli di partita, il tempo necessario per scivolare in basso, poi alzarsi, poi palleggiare, poi difendere. Altro non si può.

Zielinski 6,5 – L’assist è da piedi buoni, una finta da ohhh e quella dolcezza che intenerisce quando accarezza il pallone. Per poco non crea un pasticcio, in avvio ripresa, quando comincia a boccheggiare. Trecento in azzurro, niente male.