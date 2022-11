X. Jacobelli: “L’assenza di Kvara con l’Atalanta è una perdita per chi ama il calcio”

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera (ogni giorno dalle 20 alle 21) condotto da Dario Sarnataro, e ha parlato di Kvicha Kvaratskhelia e del match tra Atalanta e Napoli.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Sarà una grande partita quella di domani, peccato che non ci sia Kvaratskhelia, perchè ogni amante del calcio vuole vedere i grandissimi talenti come lui in match del genere. Mi rendo conto che per Gasperini questa notizia è positiva, ma il Napoli, che sta giocando un calcio splendido, ha diverse frecce nel suo arco e non è un caso che abbia segnato già 50 gol in stagione.

Per l’Atalanta è una gara storica, mai nei suoi 115 di storia si è trovata a questo punto del campionato di serie A al secondo posto solitario, in procinto di sfidare la prima della classe. Detto questo è una squadra, quella di Gasperini, meno spregiudicata e votata al calcio offensivo e quindi scopre di meno la difesa. Non a caso vanta la seconda migliore retroguardia della massima serie. Sarà un match tutto da vivere e da vedere”.