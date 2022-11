Spalletti: “Basta parlare di Kvara. Il Napoli non dipende da un singolo”

Kvara, Kvara, Kvara. Va bene chiedere delle condizioni fisiche, ma poi basta. Spalletti lo ripete ancora una volta: il Napoli è un gruppo, il Napoli non è solo Kvaratskhelia, come non è solo Osimhen. Lo ribadisce anche nella conferenza post Atalanta/Napoli: “Con questo Kvara si può vincere uguale. I compagni nello spogliatoio non sono contenti di sentire questa storia di Kvara. Se poi devo dipendere da un altro che vado a fare in campo? Elmas che stasera si è fatto trovare pronto che deve dire? Kvara stasera non c’era come Osimhen non c’è stato per lungo tempo. Basta con tutte queste domande su Kvara. Non è che abbiamo fatto delle cose perché non c’era Kvara, ma perché sappiamo fare queste cose. Le squadre forti devono saper dimostrare di saper giocare su questi campi. Poi ora siamo anche fisici.”

