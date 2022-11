SERIE B RISULTATI – Il Frosinone conferma la vetta. Pari di carattere del Sudtirol

Il campionato di serie B, in attesa che scende in campo il Genoa contro la Reggina, attendeva la capolista Frosinone. La squadra di Fabio Grosso batte il Perugia di misura. Da segnalare il pari di carattere del Sudtirol contro il Cagliari in pieno recupero. Secondo successo di fila del Palermo, stavolta batte il Parma. Ecco tutti i risultati.

Sabato 5 novembre

Benevento-Bari 1-1

(37′ Improta (B), 77′ rig. Cheddira (B))

Brescia-Ascoli 1-1

(54′ Aye (B), 93′ Botteghin (A))

Cittadella-Modena 0-0

Pisa-Cosenza 3-1

(12′, 63′ Morutan (P), 50′ Masucci (P), 82′ D’Urso (C))

Sudtirol-Cagliari 2-2

(7′, 95′ Odogwu (S), 39′ Lapadula (C), 74′ rig. Viola (C))

Ternana-SPAL 0-0

Palermo-Parma 1-0

(58′ Marconi)

Frosinone-Perugia 1-0

(41′ Rohden)

Domenica 6 novembre

16.15 Como-Venezia

Lunedì 7 novembre

20.30 Reggina-Genoa

CLASSIFICA: Frosinone 27, Genoa 22, Ternana 21, Reggina 19, Bari 20, Parma 19, Ascoli 19, Sudtirol 19, Brescia 19, Cagliari 156, SPAL 15, Palermo 15, Cittadella 15, Pisa 14, Modena 13, Cosenza 11, Benevento 11, Venezia 9, Como 9, Perugia 7.

