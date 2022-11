SERIE B FEMMINILE – S. Tui (centr. Napoli): “A Cesena andremo con la giusta mentalità”

Assenti Dulcic, Toomey ed Albertini (quest’ultima a scopo precauzionale), sono venti le calciatrici convocate da mister Lipoff – compresa la giovane Miglionico della Primavera – per la sfida che il Napoli Femminile sosterrà domani alle 14.30 a Cesena. Match difficile contro un’avversaria capace di vincere a Brescia nel turno precedente e che ora occupa la quarta posizione in classifica dietro appunto a Napoli, Lazio e Cittadella. “Arriviamo a questa partita con la giusta mentalità come testimoniano gli ultimi due successi – afferma la spagnola Sara Tui, alla seconda stagione in azzurro -. Abbiamo l’entusiasmo necessario per affrontare tre sfide delicate, questa di Cesena e poi – dopo la sosta – quelle con Brescia e Verona. Sappiamo quali difficoltà incontreremo, ma vogliamo fare quanti più punti è possibile”. Per la spagnola due gol nella sua esperienza con il Napoli Femminile, uno quest’anno su rigore contro la Ternana: “Tirare un penalty è questione di fiducia, io sono a disposizione se c’è da andare sul dischetto”.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile