SERIE A – Milan-Spezia 2-1, sofferenza rossonera ma tre punti d’oro

Questa sera allo stadio “G. Meazza” si è giocata la sfida tra il Milan e lo Spezia, nel più classico dei testa-coda del campionato. I liguri partono forte e cercano il gol con Caldara, parata di Tatarusanu. Rispondono i rossoneri con Brahim Dias che coglie la traversa. Continuano i padroni di casa ad attaccare e il vantaggio arriva con Theo Hernandez che su assist di Bennacer batte Dragowski. Il VAR ci mette 5 minuti ma poi convalida la rete. Il Milan prende un’altra traversa, stavolta è con Leao. Ad inizio ripresa gli ospiti partono meglio e sfiorano il pareggio con Ekdal di testa, palla alta sopra la traversa. L’1-1 arriva meritatamente con Daniel Maldini che calcia a giro e batta Tatarusanu. I rossoneri tornano in vantaggio con la splendida rete di Tonali, ma il VAR annulla per fallo di Theo Hernandez. Nel finale occasione per lo Spezia con il pallonetto di Verde, alto di poco. Nel finale però la splendida rete di Giroud che con una sforbiciata supera Dragowski, si leva la maglia e viene espulso. Un successo sofferto per il Milan ma gli permette di salire al secondo posto, mentre la squadra di Gotti esce con l’onore delle armi ma beffato alla fine.

Factory della Comunicazione

MILAN-SPEZIA 2-1

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Krunic, Bennacer (1′ st Tonali); Messias (27′ st Rebic), Diaz (27′ st De Ketelaere), Leao (46′ st Thiaw); Origi (27′ st Giroud). A disp.: Mirante, Jungdal, Ballo-Touré, Kjaer, Adli, Bakayoko, Pobega, Vranckx. All.: Pioli.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Caldara; Amian (9′ st Reca), Ekdal (46′ st Strelec), Bourabia (23′ st Ellertson), Agudelo (23′ st Hristov), Holm; Maldini (23′ st Verde), Nzola. A disp.: Zoet, Zovko, Ferrer, Sala, Beck, Sher, Nguiamba, Sanca. All.: Gotti.

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 21′ Hernandez (M), 14′ st Maldini (S), 43′ st Giroud (M)

Ammoniti: Bennacer, Messias, Hernandez, Tonali (M); Ampadu, Ellertson, Nzola, Caldara (S)

Espulsi: 44′ st Giroud (M) per somma di ammonizioni

A cura di Alessandro Sacco