SERIE A – Atalanta-Napoli 1-2, i top e il flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo aver centrato il primo posto nel girone A di Champions League, ritorna in campionato ad affrontare l’Atalanta. I padroni di casa partono forte e sfiorano il vantaggio con Hojlund, ottima parata di Meret. Gli orobici passano in vantaggio su rigore per il mani di Osimhen e Lookman spiazza il portiere friulano. Gli azzurri però reagiscono e pareggiano con il nigeriano che di testa segna su cross di Zielinski. Osimhen decide poi di fare tutto da solo, stravince il duello con Demiral, assist per Elmas che batte Musso. Nella ripresa ancora Meret si supera su Maehele e poi Olivera ci mette la faccia su Lookman deviando sulla traversa. Il Napoli va vicino al terzo gol con Simeone, tiro che finisce di poco sul fondo. Al triplice fischio, contestazione dell’Atalanta e gioia degli azzurri. Ora le ultime due sfide in casa contro Empoli e Udinese. Ecco le nostre pagelle.

Meret 7 – Il portiere friulano, spesso messo in discussione, stasera conferma il suo ottimo inizio di stagione. Salva all’inizio su Hojlund e nella ripresa strepitoso su Maehele. Bene anche con i piedi, insomma partita da incorniciare.

Kim Minjae 7 – Il difensore sud-coreano, dopo il finale con il Liverpool, non perfetto, a Bergamo si riprende lo scettro. Vince i duelli aerei e come sempre è attento nelle chiusure. Anche l’Atalanta ha conosciuto la legge di Kim.

Juan Jesus 7 – Spalletti all’ultimo punta sul difensore brasiliano e anche stasera non tradisce le aspettative. Bene in ripiegamento e concentrato sugli attaccanti dell’Atalanta. Nel finale chiude su Zapata. Insomma un muro.

Olivera 6,5 – Il terzino sinistro uruguaiano, gioca la seconda gara di fila e anche stasera non sbaglia nulla. Resta concentrato fino alla fine con l’Atalanta che spinge tanto. Ci mette la faccia e salva su Lookman.

Anguissa 7 – Il centrocampista camerunense nel primo tempo è devastante, recupera, corre e spinge, insomma fa tutto. Parte da lui l’azione del gol di Elmas. Nella ripresa fa a sportellate e rispetto alle ultime gare non cala fisicamente. Averlo è un gran vantaggio.

Zielinski 6,5 – Il polacco nel primo tempo è dappertutto. Aiuta in difesa e poi va in avanti. Splendido il cross dove segna Osimhen. Mezzo punto in meno per una palla persa ad inizio ripresa, poi esce per stanchezza.

Ndombele 6,5 – Il francese aveva bisogno di trovare la condizione ed ora è il giocatore che tutti attendevano. Ottimo in avanti e stavolta attento anche in difesa. Giocatore in crescita fisica e tecnica.

Politano 6,5 – La partita con il Bologna è stata un caso, poi per il resto sempre attento. Entra a gara in corso e non solo aiuta in difesa, ma spinge anche in avanti. Spalletti sa perfettamente che può contare sull’esterno destro romano.

Osimhen 7 – L’inizio di gara del nigeriano non è stato semplice. Procura il fallo di mano per il rigore dell’Atalanta, poi però si scatena. Splendido il colpo di testa e vince di forza il duello con Demiral per l’assist vincente di Elmas. Spalleggia fino a quando regge fisicamente.

Elmas 7 – Il macedone è stata la mossa a sorpresa di Spalletti e il calciatore lo ripaga alla grande. Inizio non semplice, ma poi cresce. Segna il gol decisivo e poi aiuta la squadra in difesa. Dopo le polemiche delle scorse settimane, si riprende la scena alla grande.

Lozano 5 – Il messicano è stata la nota poco lieta del Napoli. Scelte non giuste nell’ultimo passaggio e in alcune ripartenze. Per di più non aiuta in difesa e Spalletti decide di toglierlo dal campo.

A cura di Alessandro Sacco