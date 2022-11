Senza Kvara non per scelta: Spalletti valuta le soluzioni

Senza Kvara, il Napoli non ci sa stare, non c’è mai voluto stare, ma adesso si deve adeguare. L’unica volta in cui è successo è stato il 31 agosto, contro il Lecce, ed in Champions, più recentemente contro i Rangers. Scelte dettate dal tour de force, scelte di Spalletti, mentre stavolta non si tratta di scelte. Ed il tecnico ora è costretto a scegliere il sostituto: Raspadori a sinistra è già stata un’opzione, sulla carta la più probabile per non alterare eccessivamente il meccanismo, di suo già modificato dalla diversa natura tra calciatori. E però volendo, su quella corsia lì, ci potrebbe andare anche Lozano, al quale piace partire da sinistra per stringere al centro con il destro, lasciando a Politano la fascia congeniale. O anche, terza ipotesi, per dare un senso estremamente «rivoluzionario», Elmas sarebbe un identikit, come contro il Lecce, e diventerebbe il collante delle due fasi, ma chiaramente l’interprete meno vicino al georgiano per tendenza e per vocazione. In termini di percentuali: 40% Raspadori; 35% Lozano a sinistra e Politano a destra; 25% Elmas.

Fonte: CdS