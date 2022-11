RADIO CRC – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Spalletti-Gasperini? Tatticamente c’è un solo vincitore per oggi”

Nel corso di Radio Crc, durante il programma “Si Gonfia la rete”, condotto da Raffaele Auriemma, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “La formazione anti-Atalanta? Penso due i dubbi principali. Il sostituto di Kvaratskelia, dove ci sarà un ballottaggio Elmas-Raspadori e in difesa. Ostigard per contrastare fisicamente gli orobici o l’esperienza di Juan Jesus. Il terzino sinistro per questione della battaglia al “Gewiss Stadium”, penso Mario Rui. Sulla sfida tattica Gasperini e Spalletti, sono due ottimi allenatori, ma penso che il tecnico degli azzurri, ha spesso ribaltato le sfide anche contro avversari blasonati, perciò è in leggero vantaggio rispetto al collega. Napoli e Atalanta? Entrambe stanno sorprendendo, ma gli orobici a livello tattico stanno dimostrando di saper ribaltare la fase difensive e colpire di rimessa. Il club partenopeo, assieme a Udinese e gli orobici, sono il modello positivo di come si fa calcio, all’estero bene anche l’Arsenal con giovani di valore e con ampi margini di crescita. L’insostituibile in casa Napoli penso che sia Lobotka, su Kvara lo capiremo oggi, ma lo slovacco ad oggi, assieme a Di Lorenzo, hanno mostrato che non sono semplici da sostituire”.

