Oscar Magoni: “Oggi sarà un bel test per il Napoli, importante ma non decisivo”

Oscar Magoni, ex capitano del Napoli ed ex Atalanta è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro:

“La partita di Bergamo sarà molto interessante, l’Atalanta ha un po’ cambiato pelle ma ha mantenuto l’idea di giocare uno contro uno a tutto campo. Sarà un bel test per il Napoli, importante ma non decisivo, anche per i nerazzurri. Sono curioso di vedere gli azzurri in questo match, se avrà ancora la baldanza fisica che ha dimostrato sin qui può mettere in difficoltà gli orobici, ovviamente anche in virtù della velocità e della tecnica di cui dispone ad ampio raggio. Mi riferisco al centrocampo fisico e tecnico, ad Osimhen e Kvara (che non sarà presente) che hanno qualità importanti. Penso che la chiave della partita sia la capacità dell’una o dell’altra squadra di vincere più duelli. Lobotka sorprendente? Non per me perchè lo conoscevo, di certo ora ha raggiunto maturità e convinzione dei propri mezzi e sta facendo cose splendide”