Onofri: “Lobotka uno dei migliori registi d’Europa, il Napoli è uno spartito straordinario”

Claudio Onofri, allenatore e opinionista, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni, e ha parlato del Napoli di Spalletti e di Stanislav Lobotka.

Ecco le sue dichiarazioni:

«Anche in difficoltà il Napoli dimostra personalità, un modo di stare in campo, una conoscenza dello spartito straordinaria oltre ad individualità di grande spicco. Per cui mi aspetto davvero una bella partita a Bergamo. Anche l’Atalanta è piacevole a vedersi, per il modo di proporre calcio di Gasperini ed anche perchè sta sostituendo a dovere i vari Muriel, Zapata o Ilicic. Sarà sicuramente un match divertente anche se non tifi né per l’una né per l’altra.

Comunque faccio i complimenti a Spalletti e ai suoi e soprattutto a Cristiano Giuntoli che sta facendo un lavoro straordinario nell’acquisizione di giocatori sicuramente non in auge soprattutto dopo le partenze dei vari Insigne, Mertens e altri. Il miglior calcio oggi lo propone il Napoli che ha in Lobotka è uno dei registi migliori d’Europa.

La rapidità con la quale si gira – anche girato di spalle – per poi dettare i passaggi, la freddezza e la lucidità per innescare i compagni ne fanno uno dei nuovi protagonisti. Credo che ci sia anche un grande lavoro di Spalletti assistito da atleti straordinari. Tra Spalletti e Gasperini scelgo per amicizia Gasperini; io sono amico fraterno di Giampiero. Però Spalletti sta facendo un lavoro eccezionale, confermando i risultati e la piacevolezza del gioco. Che poi è la caratteristica di tutti e due gli allenatori. Praticano un gioco divertente al quale consegue la vittoria. Per far divertire anche le persone che vengono allo stadio”.