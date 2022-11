Meno forte in casa, i numeri di Gasperini

Senza Muriel e senza Kvaratskhelia ci divertiremo meno e si divertiranno meno anche i due allenatori. Mancherà l’estrema fantasia dell’Atalanta e del Napoli, il niente che in un attimo i due artisti possono trasformare in tutto. Però la partita di questo pomeriggio resta comunque il punto più alto del campionato, almeno fino a questo momento.

I primi tre vantaggi sono per Gasperini. Del primo avrebbe fatto volentieri a meno: non giocando in nessuna Coppa, ha preparato la squadra per una settimana, mentre Spalletti l’ha guidata martedì scorso nella prima sconfitta stagionale a Liverpool. Il secondo è un vantaggio un po’ contraddittorio: giocando in casa, avrà alle spalle l’urlo incessante di tutto lo stadio, ma in questo campionato l’Atalanta ha vinto più volte in trasferta (5, con 1 pareggio e 0 sconfitte) che sul suo campo (3, con 2 pareggi e 1 sconfitta). Il terzo, infine, avrà poca influenza sulla gara, però sapere che Milan, Roma, Lazio e Inter tiferanno per la tua squadra è una piccola spinta. Tiferanno per evitare che il Napoli prenda davvero il volo. Perché di questo si tratta: se il Napoli passa anche a Bergamo, contro la più vicina inseguitrice, la sua candidatura allo scudetto acquista una forza straordinaria. Fonte: CdS

