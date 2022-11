La settimana storta del georgiano, il fisico di Kvara si ferma per la prima volta

Lo chiamano – tecnicamente – «episodio di lombalgia» mentre in realtà è un colpo basso, un «attentato» all’allegria, uno sgambetto perfido che la sorte ha rifilato proprio all’ultimo scatto o semmai al penultimo: però questo è il calcio, e pure la vita, e per andarsene a Bergamo è il caso di sistemarsi a «schiena dritta», aspettare che il dolore passi e che Kvratskhelia possa esserci con l’Empoli e poi con l’Udinese – ora a rischio – visto che la sfida l’Atalanta la guarderà da casa, provando pure ad esorcizzare le paure. La settimana diabolica concentra tutto in una manciata di minuti e la sensazione che il destino abbia avuto altro da fare un po’ s’avverte: da Anfield in su, nel piano di avvicinamento verso Bergamo, ne sono successe di cose, e tra il furto-lampo della Mini Countryman (con ritrovamento) e la fitta che ha fermato Kvara, c’è la sintesi della disattenzione della dea bendata o di quello che può sfuggire alle previsioni della vigilia.

CASA, AMARA CASA. Kvara si è dovuto arrendere in fretta, perché con il fisico non si scherza, e ha capito dall’entità del dolore che l’Atalanta non sarebbe stato un avversario ma un tormento che va ad aggiungersi a quel filo di preoccupazione che da due giorni l’infastidisce: la tentazione, dopo il furto dell’auto nel giardino di casa, è di cominciare a dare un’occhiata ad un appartamento a Napoli, per starsene più dentro la città e meno isolato, per poter anche immediatamente dimenticare.

E POI. La trasferta è saltata e per la sfida di martedì con l’Empoli (e poi per quella di sabato con l’Udinese) si capirà, non potendo azzardare prognosi e avendo esclusivamente la possibilità di imprecare al vento: il fisico di Kvara si ferma per la prima volta, però qui si gioca senza soluzione di continuità. Domani, sarà già anti-vigilia, come ormai abitudine del calcio del Terzo Millennio, che agli episodi deve farci l’abitudine.

