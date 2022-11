In vista dell’ultima casalinga con l’Udinese, il pubblico azzurro risponderà presente

Con il corpo e con la mente a Bergamo per l’incrocio con l’Atalanta, certo, ma nel frattempo il Napoli prepara il terreno per le prossime partite in programma al Maradona alla vigilia della lunga sosta. Per la precisione, dopo quella per la passerella di martedì con l’Empoli, il club azzurro ha annunciato anche l’apertura della prevendita dei biglietti relativi alla sfida in calendario sabato prossimo alle 15 contro l’Udinese. L’ultima prima del congedo obbligato dal Mondiale e dalla classica pausa natalizia, più che mai provvidenziale considerando l’incredibile numero di impegni accumulati sin dall’estate tra i campionati, le coppe internazionali e il Qatar. Il listino prezzi: tribuna Posillipo 85 euro; tribuna Nisida 65 euro; tribuna Family adulto 10 euro, ridotto 5 euro per gli under 12; Distinti 45 euro; Curve A e B 35 euro. Per il momento non saranno posti in vendita i tagliandi degli anelli inferiori delle curve. Contestualmente, sono già attive le promozioni riservate ai diversamente abili e alla tribuna Young.

Factory della Comunicazione

Fonte: Cds