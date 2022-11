Il Napoli si affida ad Osimhen, il nigeriano pronto a punire la Dea

Senza Kvaratskhelia, oggi toccherà a Victor Osimhen caricarsi sulle spalle l’attacco del Napoli contro l’Atalanta.

Factory della Comunicazione

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive così sul bomber nigeriano:

“Dunque la Dea sa che attaccarlo a tutto campo può non pagare: il nigeriano ha una forza fisica impressionante e negli spazi si esalta. Ora le difese avversarie lo conoscono bene, ma Victor è diventato più bravo a non finire in fuorigioco, a venire incontro per far da sponda ai compagni e a partire con i tempi giusti sui lanci degli esterni (vedi gol a Roma su assist di Politano)”.