“IL MATTINO” mette in campo Napoli e Atalanta (Le formazioni)

Niente Bergamo, quindi, per Kvara. Ma la rosa di Spalletti presenta tante alternative e grande qualità in attacco, dove finora sono stati tutti protagonisti ogni volta che sono stati schierati dall’allenatore. In pole position per la sfida di oggi contro l’Atalanta c’è Raspadori che ha già giocato a sinistra nel tridente d’attacco, l’ultima volta in Champions League contro i Glasgow Rangers al Maradona: posizione dalla quale Jack si accentrava per disegnare assist ai compagni, oppure per puntare direttamente a rete. L’ex attaccante del Sassuolo è stato sempre determinante quando è stato mandato in campo da Spalletti: in campionato ha segnato una rete, quella decisiva contro lo Spezia al Maradona, in Champions di gol ne ha firmati 4 in cinque partite con una grande media realizzativa. Una carta che il tecnico, quindi, è pronto a lanciare dall’inizio del match, l’ultima sua partita da titolare fu quella di Cremona.

Factory della Comunicazione

Fonte e grafici Il Mattino