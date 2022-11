GdS – Gara fra “velocisti” oggi in Atalanta-Napoli

Gara importantissima quella che si giocherà oggi al Gewiss Stadium di Bergamo fra Atalanta e Napoli per la tredicesima giornata di campionato di Serie A. Ma come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport sarà anche una gara fra i “velocisti” Lozano e Lookman. “Hirving prende palla e punta, o va senza palla alle spalle del diretto avversario. E’ un “binario”, e Spalletti lo utilizza come tale. Il tecnico vuole vederlo il meno possibile con le spalle rivolte alla porta avversaria: va servito “lanciato” per sprigionare tutta la sua velocità. A proposito di responsabilità: nessuno, all’Atalanta, ne ha messe sulle spalle di Ademola Lookman. Se l’è prese da solo segnando già 5 volte: quanto a gol, il miglior debuttante della A dietro il georgiano del Napoli (6). La sua energia e l’avere sempre la porta in testa stanno diventando partita dopo partita sempre più “necessità” per l’Atalanta, tanto più ora, visto che Muriel si rivedrà solo nel 2023”.

